Jupitersonde JUICE - fliegendes Hightech-Labor

Zur Zeit wird JUICE in einem Reinraum bei Airbus in Toulouse mit zehn hochmodernen Instrumenten bestückt, darunter Kameras, Spektrometer und einem eisdurchdringenden Radar. Wir besuchen JUICE in seiner Weltraum-Werkstatt in Südfrankreich und stellen das fliegende Hightech-Labor vor. Außerdem schauen wir den JUICE-Missionsexperten im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt über die Schulter.