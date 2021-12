Malaria ist die häufigste Todesursache von Kleinkindern in Afrika und die Corona Krise hat den Kampf gegen diese Erkrankung empfindlich gestört. Laut aktuellem Malaria Report der WHO gab es 2020 14 Millionen mehr Fälle als das Jahr zuvor. Jetzt empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation erstmals einen Impfstoff. Die WHO spricht von einem “historischen Ereignis” – auch wenn die Impfstoffwirksamkeit gerade mal bei 30 Prozent liegt. Dennoch soll der Impfstoff jedes Jahr zehntausende Leben retten. Weitere Impfstoff-Kandidaten stehen in den Startlöchern – darunter auch ein Impfstoff, der am Uniklinikum Tübingen mitentwickelt wurde.