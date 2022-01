Während im Süden von Madagaskar die schlimmste Dürre seit 40 Jahren immer mehr Menschen an den Rand einer Hungersnot treibt und auch im Norden von Kenia der Regen ausbleibt, gibt es Berichte von verheerenden Überschwemmungen im Südsudan. Expert*innen und Betroffene sprechen von der schlimmsten Flut seit 1962 und nennen die Klimakrise als Hauptursache. Besonders besorgniserregend ist die Situation in Bentiu. Der Regen lässt auch in der aktuellen Trockenzeit nicht nach. Das Wasser hat an einigen Stellen die Dämme durchbrochen und die für Hilfslieferungen wichtigen Zugangsstraßen sind überflutet. Auch das ohnehin schon überfüllte Flüchtlingscamp in Bentiu ist von den Wassermassen betroffen und täglich kommen neue Flüchtlinge an.