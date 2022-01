Am 11. November startete Matthias Maurer auf seinem Weg zur ISS. Er ist damit der zwölfte Deutsche im All. NANO fragt nach, wie er seine bisherige Zeit in ca. 400 Kilometern Höhe erlebt hat und wie sein ALL-Tag nun aussieht. Denn in erster Linie ist die ISS ja eine Forschungsstation, in der man auch an irdischen Problemen forscht.