In Spanien genießt man wieder in vollen Zügen das Leben auf der Straße - fast ohne Einschränkungen. Trotz sehr hoher Infektionszahlen, aber: seit einigen Wochen sind sie rückläufig. Auch in Großbritannien: die Fallzahlen sinken auf sehr hohem Niveau, das Problem sind immer weniger die Intensivstationen, sondern krankheitsbedingte Ausfälle in wichtigen Berufen. Deshalb sollen ab Mittwoch die letzten Einschränkungen abseits der Maske fallen. Befinden wir uns bereits in einer Endemie?