NANO vom 9. Februar 2022: Das Hoffen auf ein Ende der Pandemie

Bis Mitte Februar sollen in der Schweiz die allermeisten Einschränkungen für das öffentliche Leben wegfallen. Auch in Österreich denkt man über schrittweise Lockerungen nach. Deutschland bleibt weiter zurückhaltend, während Dänemark seit Kurzem alle Coronabeschränkungen aufgehoben hat. Omikron scheint milder zu sein als Delta. Und in Dänemark hat man wohl inzwischen ein Plateau erreicht, was die Infektionszahlen angeht. Das rechtfertigt eine Öffnung nach Einschätzung des Molekularbiologen Ulrich Elling eher als die hohe Impfquote. Eine Öffnung mitten in einer ansteigenden Welle hält er dagegen für falsch.