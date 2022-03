"Reconnecting an Industry and Community“ – das ist das Motto des Mobile World Congress 2022. Nachdem die Messe 2020 komplett ausfallen musste und 2021 in einer sehr abgespeckten Version im Sommer lief, soll es in diesem Jahr wieder "ums Geschäft“ gehen. Wir präsentieren die Highlights und Trends der Messe und blicken in die Zukunft der Kommunikations- und Mobilfunkbranche.