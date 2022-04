NANO vom 11. April 2022: Medizinische Rettungsmission

Ein israelisches Ärzte-Team, das Flüchtlinge aus der Ukraine an der Grenze zu Moldawien medizinisch bereut, hat nicht nur Medikamente und Instrumente zur Diagnostik im Gepäck, sondern vor allem das, was sie das "virtuelle Krankenhaus“ nennen. Mit High Tech ausgerüstet, können sie die Daten von Patienten direkt an Spezialisten in Tel Aviv übertragen, so dass die in Echtzeit eine Behandlung per Ferndiagnose in die Wege leiten können.