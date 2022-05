In manchen Ländern drohen Engpässe in der Versorgung mit Lebensmitteln. Trockenheit und Dürre in weiteren Regionen der Welt mit einhergehenden Ernteausfällen verstärken den Effekt. Müssen wir uns auf eine globale Hungersnot einstellen? Welche Erkenntnisse hat die G7-Agrarministerkonferenz gebracht, die am Wochenende in Stuttgart stattfand?