In der Schweiz ist es jetzt per Volksentscheid bestimmt worden: ab 2024 gilt jeder, der stirbt, als potenzieller Organspender. Die Schweiz reagiert darauf, was auch in Deutschland traurige Realität ist. Es gibt zu wenige Organspender. Als Beispiel: Im Jahr 2021 gab es 2.905 Organtransplantationen – es haben aber 8.730 Menschen auf ein Organ gewartet. Das bedeutet, viele Patienten sind während der Wartezeit gestorben. Wer in Deutschland keinen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung hat, bei dem werden oft nach seinem Tod die Angehörigen gefragt. Eine extrem emotionale Situation, denn eigentlich braucht man in diesem Moment Kraft und Zeit für die Trauer um den geliebten Menschen. Mit Gespräch: Axel Rahmel, Deutsche Stiftung Organspende