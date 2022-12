Wer abnehmen will, muss Kalorien einsparen, also weniger essen und/oder sich mehr bewegen. Die Folge ist Hunger - zumindest am Beginn. Ein Gefühl, dass der Körper als bedrohlich empfindet, so dass viele schnell wieder zu ihren alten Essgewohnheiten zurückkehren. Genau das soll eine neue Behandlungsmethode verhindern. Botox-Spritzen kennen die meisten aus der Beautyecke, aber an bestimmten Stellen in den Magen gesetzt, können sie das Hungergefühl stark reduzieren.