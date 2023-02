Die Generation der Babyboomer wird alt. 13 Millionen Arbeitskräfte gehen in Deutschland in den kommenden 14 Jahren in Rente - das ist fast ein Drittel aller heute Erwerbstätigen. Mit ihnen geht auch eine riesige Menge Fachwissen verloren. Seniorenexperten, die den nachkommenden Beschäftigten ihr Wissen und ihre Erfahrung vor ihrem Ausscheiden und auch nach ihrem Ruhestand weitervermitteln, sind wesentlicher Teil der Lösung dieses Problems. Wir begleiten in zwei Betrieben unterschiedliche Formen der Erfahrungsweitergabe von der älteren an die jüngere Generation.