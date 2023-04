Milliardäre wie Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos und immer mehr Unter-nehmen weltweit schicken Raketen, Menschen und Technik ins All. Eine Wissenschaftlerin am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen entwickelt ein Weltraum-Habitat, das aus ihrer Sicht ideal wäre: das "Moon and Mars Base Analog“ – kurz MaMBA. Bis so eine Station im All gebaut werden kann, vergehen noch bis zu 20 Jahre. Aber die Erkenntnisse aus Bremen könnten auch hier auf der Erde unmittelbaren Nutzen bringen.