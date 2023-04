700 Quadratkilometer im Dschungel von Französisch Gyuana sind Europas Startrampe zum All. Hier wird die Ariane 5 Rakete die Raumsonde Juice in den Orbit bringen. Die Berliner Wissenschaftler Kay Lingenauber und Pascal Taboat sind zu letzten Checks ihrer Instrumente am Raumschiff dorthin gereist. Sie sind zum ersten Mal in Kourou – für sie der Höhepunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit der letzten 15 Jahre. Hier kulminiert alles was sie bewegt und wofür sie so lange gearbeitet haben. Sie sind Teil einer Crew aus 23 europäischen Ländern.