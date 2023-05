NANO vom 26. Mai 2023: Pflege wird zur Armutsfalle

Tausende Jahre altes Eis gibt es nicht nur in den Polarregionen. Auch manche Gletscher in den Hochgebirgen bergen solches Eis. Und das ist für WissenschaftlerInnen wie Margit Schwikowski vom Paul Scherrer Institut in der Schweiz besonders interessant. Denn das alte Eis ist ein Klimaarchiv, das Informationen über das lokale Klima liefert. Insbesondere mit den Messungen von Feinstaub im Eis kann sie Informationen gewinnen, mit denen sie die aktuellen Klimaprognosen präzisieren kann. Die Daten aus den Bohrkernen liefern auch überraschende Fakten aus der Vergangenheit, die so in keinem Geschichtsbuch stehen.