NANO vom 19. Oktober 2023: Ist das Grönlandeis noch zu retten?

Jahr für Jahr erkranken in Österreich viereinhalbtausend Menschen an Darmkrebs, in Deutschland sind es 70.000. Bei entsprechender Vorsorge ist Darmkrebs erfolgreich behandelbar, im fortgeschrittenen Stadium allerdings zeigt sich, dass selbst eine moderne Immuntherapie mit Antikörpern bei dieser Krebsart nur bei fünf Prozent der Betroffenen anschlägt. Forschende an der MedUni Wien arbeiten an gezielten Therapien für fortgeschrittenen Darmkrebs.