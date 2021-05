An der Küste Südafrikas führt der Klimawandel Brillenpinguine in die Irre: Sie lassen sich von der Wassertemperatur und der Menge an Chlorophyll leiten.

1 min 1 min 13.02.2017 13.02.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.02.2022 Video herunterladen