In ganz Europa steigt die Zahl der Corona-Infizierten. Deutschland reagiert jetzt mit einem erneutem Lockdown. In der Schweiz sind die Maßnahmen weniger strikt. Was ist angemessen?

2 min 2 min 29.10.2020 29.10.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.10.2025 Video herunterladen