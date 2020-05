Corona-Virus: Chinas Angst vor der Seuche

Wer in China Fieber hat, hat derzeit ein Problem: Rund um Peking wird an Checkpoints die Temperatur der Bürger gemessen. Menschen mit Fieber kommen nicht in die Stadt. Restaurants und Läden sind geschlossen. Was bewirken die drastischen Maßnahmen im Land?

Beitragslänge: 6 min Datum: 30.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.01.2025