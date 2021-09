"Menschenrechte? Meinungs- oder Pressefreiheit? Da lache ich drüber. Meine Meinung zählt! Mein Wort ist Gesetz! Auch in die Zeitung kommt nur, was ich will."

1 min 1 min 11.11.2016 11.11.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.11.2021 Video herunterladen