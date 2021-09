Zum Thema sprach nano am 31. Mai 2017 mit dem Ökonomen Prof. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change...

3 min 3 min 31.05.2017 31.05.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.06.2022 Video herunterladen