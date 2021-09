In Südafrika testen Forscher einen Impfstoff gegen den Aids-Erreger HIV - an 5400 gesunden Teilnehmern. Diese Studie könnte den Durchbruch in der Impfstoff-Entwicklung bringen.

4 min 4 min 01.12.2016 01.12.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.12.2021 Video herunterladen