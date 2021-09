Wir sprechen mit Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin, darüber, ob das Krankenhausmodell in Dänemark auch in Deutschland funktionieren könnte.

3 min 3 min 07.12.2016 07.12.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.12.2021 Video herunterladen