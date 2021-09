Eine schwere Grippewelle in Frankreich bringt manche Krankenhäuser des Landes an ihre Kapazitätsgrenze. Ob in Deutschland eine ähnliche Welle droht, ist unklar.

1 min 1 min 13.01.2017 13.01.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.01.2022 Video herunterladen