Eine Software erkennt, auf was der Nutzer zeigt und liest es ihm vor. Die Technik ist am Brillenbügel befestigt. Für Sehbehinderte ist dies ein Schritt in Richtung mehr Barrierefreiheit.

3 min 3 min 08.11.2017 08.11.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.11.2022 Video herunterladen