Donald Trump will aus dem Pariser Abkommen aussteigen? "Uns doch egal", sagen viele US-Amerikaner und bringen auch ohne Regierung den Kampf gegen den Klimawandel voran. "We are still...

3 min 3 min 10.11.2017 10.11.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.11.2022 Video herunterladen