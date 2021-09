In Deutschland gibt es zwar viele Ärzte, diese sind aber ungleichmäßig verteilt. Während es auf dem Land an Medizinern mangelt, praktizieren in den Ballungsgebieten zu viele.

5 min 5 min 20.12.2017 20.12.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.12.2022 Video herunterladen