Nach Bekanntwerden von Diesel-Abgastests an Affen gibt sich VW reumütig. Künftig will der Konzern auf Tierversuche verzichten. Die scharfe Kritik an den Tests reißt aber noch lange nicht ab.

2 min 2 min 30.01.2018 30.01.2018 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.01.2023 Video herunterladen