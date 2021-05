Essen retten geht auch so: Die Initiativen "Sirplus", "DingsDums Dumpling" und die App "Too Good to Go" sind neue Projekte gegen Lebensmittelverschwendung. Aber auch...

5 min 5 min 20.02.2019 20.02.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.02.2024 Video herunterladen