Eigentlich ist der Wisent in Deutschland streng geschützt. In Ostbrandenburg wurde trotzdem ein freilaufendes Tier abgeschossen. Der Fall hat auch in Polen hohe Wellen geschlagen.

3 min 3 min 25.09.2017 25.09.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.09.2022 Video herunterladen