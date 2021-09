Gerade in Zeiten schwieriger Regierungsbildung in Deutschland schlägt ihre Stunde: Lobbyisten wollen herausfinden, über was verhandelt wird, um Einfluss zu nehmen.

5 min 5 min 24.11.2017 24.11.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.11.2022 Video herunterladen