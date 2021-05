In Kirchweidach in Oberbayern baut die Firma Steiner Gemüse an - in einem Gewächshaus so groß wie 22 Fußballfelder. Geheizt wird zu 100 Prozent mit Erdwärme.

