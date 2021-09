Seit Wasserkraftwerke in das Ökosystem Rhein eingreifen, ist hier ein Drittel aller Fischarten ausgestorben. Es fehlt an Nahrung in Form von Insekten.

4 min 4 min 15.11.2016 15.11.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.11.2021 Video herunterladen