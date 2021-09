In Deutschland herrscht die Pflicht, seine Verstorbenen auf dem Friedhof zu begraben - außer in Bremen. Hier ein paar Tipps, was im Falle des Falles zu tun ist.

2 min 2 min 16.12.2016 16.12.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.12.2021 Video herunterladen