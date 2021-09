Auto fahren in Singapur ist extrem teuer, Bustickets sind günstig. Und so werden es jedes Jahr weniger Fahrzeuge auf den Straßen. Smog, Abgas, dicke Luft? Nicht in Singapur!

3 min 3 min 26.10.2017 26.10.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.10.2022 Video herunterladen