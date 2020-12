nano - die Welt von morgen

nano hat ein bewusst weit gefasstes Themenspektrum und präsentiert Erkenntnisse sowohl aus Technik, Forschung und Naturwissenschaft wie aus den Geisteswissenschaften. Platz haben beispielsweise auch psychologische oder gesellschaftspolitische Themen. Dabei stellen wir uns relevanten Fragen der Gesellschaft ebenso wie spannenden Erkenntnissen der Forschung:Werden künftig Roboter in unseren Alltag Einzug halten? Wie gehen wir mit der Klimaerwärmung um? Welche Ansätze gibt es für eine nachhaltige Industrie und Landwirtschaft? Welche Möglichkeiten und Risiken bietet die Gentechnik? Welche neuen medizinischen Behandlungsmethoden gibt es? Gibt es Leben auf anderen Planeten? Was geschieht in den Tiefen des Weltraums? Und wie ist der Mikrokosmos unserer Natur aufgebaut?