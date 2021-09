Waren die Fehler in der Medizin vor Jahrzehnten noch tabu, so hat sich dies verändert. In dem Film werden Ursachen und Folgen von individuellen Behandlungsfehlern, die dem medizinischen Dienst der...

2 min 2 min 18.05.2017 18.05.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.05.2022 Video herunterladen