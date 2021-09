Zu seinem 75. Geburtstag warnte Stephen Hawking: Wir befinden uns am gefährlichsten Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte. Schon in hundert Jahren, so der Physiker, werden wir eine zweite Erde...

5 min 5 min 06.09.2018 06.09.2018 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.09.2023 Video herunterladen