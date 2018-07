Wissen | scobel - Multiple Sklerose: Ein Leben in Normalität in Aussicht

"Es gibt heute eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den meisten MS-Patienten ein Leben in Normalität in Aussicht stellen können", sagte Prof. Dr. Heinz Wiendl, Direktor für Neurologie am Uniklinikum Münster, am 2. Mai 2016 auf dem NeuroForum in …