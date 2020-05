Was sehen wir, wenn wir sehen? Es ist nicht die Wahrheit, sondern eine Wirklichkeit, die unser Gehirn konstruiert; eine Interpretation dessen, was unser Auge an Informationen einfängt.

Beitragslänge: 58 min Datum: 09.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.04.2025