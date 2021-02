"Was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“ Was Ludwig Wittgenstein damit meint und was Philosophie mit Insekten zu tun hat, erklärt Gert Scobel.

24 min 24 min 12.11.2020 12.11.2020 Video verfügbar bis 12.11.2025 Video herunterladen