Was für ein Abenteuer! "Terra Xpress" ist für mich wie ein Krimi – und ich liebe Krimis. Am Anfang steht immer ein Rätsel wie: Was haben neue Entdeckungen auf dem Grund der Ostsee zu bedeuten? Wer steckt hinter Beißattacken auf Badegäste? Fragen, die uns mitten in eine packende Geschichte katapultieren – kurzweilig und emotional erzählt.

Als Diplombiologin und leidenschaftliche Wissens-Reporterin ist mir ein lebendiges Sendungsformat wie "Terra Xpress" auf den Leib geschrieben.