Achtung, Kinder! Wie viele Menschen verträgt die Welt?

Ganz anders Verena Brunschweiger: Die Lehrerin ist glücklich verheiratet. Ihre beste Freundin ist Mutter, mit Kindern anderer Menschen kommt Verena gut zurecht. Doch sie selbst will keine eigenen Kinder. Hauptgrund: das Klima. Denn jedes Kind weniger ist gut für die Erde. Doch ihr persönlicher Verzicht ist ihr nicht genug. Sie publiziert ein Buch zum Thema, um auch andere von ihrer Sichtweise zu überzeugen. Ihre Argumente provozieren und polarisieren - bis hin zu Hassreaktionen. "Terra Xpress" über Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden.



Laut UN werden im Jahr 2100 über elf Milliarden Menschen auf der Erde leben. In Deutschland dagegen schrumpft die Einwohnerzahl. Hier bekommen Frauen durchschnittlich 1,5 Kinder. Damit die Bevölkerung stabil bleibt, müssten es rechnerisch 2,1 mehr für eine wachsende Bevölkerung sein. "Terra Xpress" stellt fest: In Nigeria kommen immer noch zu viele Kinder auf die Welt, in Südkorea fast keine mehr. Ein Gleichgewicht gibt es nicht. Wird die Weltbevölkerung wirklich immer weiter wachsen?