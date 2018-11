Attacke auf Bäume und wieso zerreißt mein Haus

Auf dem Balkon der Wohnung möchten Mieter Honigbienen halten. Damit es keinen Nachbarschaftsstreit gibt, informieren sie alle. Keiner hat etwas dagegen. Doch dann kommt ein unerfreulicher Brief des Vermieters. "Terra Xpress" über Bienenhaltung in der Stadt.



Auf einmal sieht die Baumkrone einer alten Eiche krank aus. In ihrem Stamm werden mehrere Löcher entdeckt. Kein Einzelfall. "Terra Xpress" zeigt, was Baumschänder anstellen, um unliebsame Bäume loszuwerden, und wie mutige Bürger versuchen, die Bäume zu retten.



Breite Risse in den Wänden und lose Kacheln. Manche Häuser müssen zur Sicherheit sogar abgestützt werden. Als Ursache werden legale Erdwärmebohrungen in der Nachbarschaft ausgemacht. Andernorts werden Tunnelarbeiten unter dem Hausgrundstück als Grund vermutet.