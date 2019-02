Aufregende Nächte und das Rätsel im Schwimmbad

Plötzlich Frost nach einer Wärmephase, in der die Pflanzen ausgetrieben haben. "Terra Xpress" begleitet Landwirte und Weinbauern, die versuchen, die Pflanzen vor Erfrierungen zu schützen. Eine regelrechte Zitterpartie um Weinreben und Obst.



Zoff im Strandbad: Plötzlich treten Abwässer aus, und das Gesundheitsamt macht das Strandbad erst mal dicht. "Terra Xpress" zeigt, wie ein kaputtes Rohr fast 50 Arbeitsplätze gefährdet und den Pächter beinahe in den finanziellen Ruin treibt, bis die Rettung kommt.



Wer einfach den städtischen Grünstreifen vor seinem Haus liebevoll mitpflegt oder sogar selbst bepflanzt, für den halten die deutschen Behörden eine Menge kostspieliger und unangenehmer Überraschungen bereit. "Terra Xpress" zeigt, wozu so etwas führen kann.