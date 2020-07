Aufruhr im Wald und Raser unterm Radar

Zwei Freunde aus der Eifel bauen einen Fake-Blitzer, als Streich in der Hexennacht. So befreien sie, ganz unbeabsichtigt, ihr Dorf von Rasern. Das kommt auch einem Bürgermeister aus der Pfalz zu Ohren, er will den falschen Blitzer kaufen. Aber ist die Aufstellung eines Fake-Blitzers überhaupt legal? In einem Stadtteil von Berlin kämpfen Eltern seit Jahrzehnten für eine Ampel, damit ihre Kinder sicher die Grundschule erreichen.



Dröhnende Motoren und illegale Rennen: Die Anwohner an einer beliebten Motorradstrecke in der idyllischen Eifel haben es satt. Sie wollen sich wehren gegen den Lärm und die Raser vor ihrer Haustür und gründen eine Bürgerinitiative. Doch es gibt auch Biker wie etwa Rudi, der den Groll der Anwohner versteht und in seinem Blog für mehr Verständnis wirbt.