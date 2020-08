Besser essen und besser leben – Landwirte im Stress

Nachgefragt werden bei uns in Deutschland vor allem Schinken, Filets, Koteletts. Der Rest geht in den Export – und da zählt nur billig.



Die Folgen der auf maximalen Ertrag getrimmten Landwirtschaft zeigen sich vor allem beim Insektensterben. Forscher warnen vor einer bislang unterschätzten Gefahr: Giftcocktails, die sich Landwirte selbst mischen und deren Wechselwirkungen gefährliche Folgen haben können.



Eine Tierhalterin geht neue Wege. Ihr Konzept: viel Platz, natürlich gestaltete Ställe – und totale Transparenz. Tierwohl, das man sehen kann. Und für das die Kunden auch einen etwas höheren Preis zu zahlen bereit sind.



Die negativen Folgen des hohen Fleischkonsums zu Billigpreisen: Nitrat im Grundwasser, Ammoniak in der Luft und Antibiotika im Boden. Weltweit wird deshalb am Fleisch der Zukunft geforscht. Auch deutsche Wissenschaftler sind bei diesem Millionen-Rennen am Start. Ihr verblüffender Ansatz: Fleischersatz aus Erbsenbrei oder Apfeltrester.