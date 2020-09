Betrug mit Schrottautos und das Grab im Acker

Alles scheint mit dem ersehnten Wagen in Ordnung zu sein. Doch dann stellt sich durch Zufall heraus, es ist im wahrsten Sinne des Wortes importierter Autoschrott. "Terra Xpress" zeigt eine unglaubliche Betrugsmasche bei Gebrauchtwagen.



Geschwindigkeitsbeschränkungen werden oft anscheinend nur als grobe Vorgabe betrachtet und nicht als vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit. Unter den Rasern leiden in Ortschaften und Gemeinden die Anwohner, fürchten sogar um Leib und Leben. "Terra Xpress" vor Ort bei Betroffenen und ihren Ideen gegen Temposünder.



Tausende Jahre hatte es seine Ruhe unter dem Acker. Doch dann bringt das jährliche Pflügen das Grab an die Erdoberfläche. "Terra Xpress" besucht einen Landwirt, der einen unerwarteten Fund im Feld gemacht hat, und zeigt weitere ungeahnte Schatzfunde.