Bienen, Wespen, Hummeln - Was tun?

Nicht nur beim Honig, auch in der Landwirtschaft macht sich das Fehlen der Bienen bemerkbar. Denn die fleißigen Tierchen sind jedes Jahr für bis zu 2,5 Milliarden Euro Bestäubungsleistung verantwortlich - bis jetzt. Immer häufiger summt auf den Felder der Bauern nichts mehr. In China greifen sie deshalb zu drastischen Maßnahmen: Hier werden Blüten bereits von Wanderarbeitern per Hand bestäubt. In Deutschland setzt man auf eine ganz andere Lösung: Hummeln.