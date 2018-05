Bimmelnde Kühe und die große Campinglust

Einige Zeit zurück aus dem Urlaub, da liegt im Briefkasten ein Knöllchen mit einer saftigen Geldstrafe aus Österreich - wegen Mautprellerei. "Terra Xpress" zeigt, warum man diese und andere Überraschungen erleben kann, ohne die geringste Ahnung zu haben.



Endlich Urlaub - auf einem der größten Campingplätze Europas in der Nähe von Venedig. Doch nicht alles kommt für die Urlauber aus Deutschland so, wie erhofft. Volle Schwimmbäder, belegte Strände, unruhige Nachbarn und manche Unbequemlichkeiten muss man mögen, wenn man den Camping-Urlaub genießen will.



In Oberbayern ist jemand genervt. Immer wieder reißt ihn das Läuten der Kuhglocken von den umliegenden Weiden aus dem Schlaf. Für ihn ist klar: Der Lärm muss weg. Tatsächlich erstreitet er ein Verbot der Glocken um sein Haus. Doch warum ist das kein Einzelfall?